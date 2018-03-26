ВИДЕО: Молодые люди на иномарках устроили дрифт в центре Петрозаводска

В ночь на 25 марта ребята на иномарка устроили "покатушки" на улице Гоголя, рискуя жизнью других водителей.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, как 25 марта в 2.43 на перекрестке ул.Гоголя-ул.Анохина молодые люди на двух автомобилях устроили дрифт.

Вальсируя на перекрестке, юные дрифтеры рисковали задеть проезжавшие мимо автомобили.