ВИДЕО: Молодые люди на иномарках устроили дрифт в центре Петрозаводска

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В ночь на 25 марта ребята на иномарка устроили "покатушки" на улице Гоголя, рискуя жизнью других водителей.
В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, как 25 марта в 2.43 на перекрестке ул.Гоголя-ул.Анохина молодые люди на двух автомобилях устроили дрифт.
Вальсируя на перекрестке, юные дрифтеры рисковали задеть проезжавшие мимо автомобили.
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