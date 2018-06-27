ВИДЕО: Мотоциклист врезался в Toyota в Петрозаводске

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На перекрестке улицы Правды и проспекта Александра Невского столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.
Авария случилась во вторник на оживленном перекрестке Петрозаводска.
Транспортные средства двигались по улице Правды. Водитель Toyota Camry остановился на запрещающий сигнал светофора. Двигавшийся следом мотоциклист врезался в легковой автомобиль, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
ДТП зафиксировали камеры компании "Ситилинк".
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