ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло

МВД Карелии просит жителей помочь установить личности мужчины и женщины, которые забрали из банкомата в торговом центре Петрозаводска чужие 200 тысяч рублей. Инцидент попал на камеру.

"Сотрудники полиции устанавливают личности мужчины и женщины, изображенных на видео. В торговом центре в микрорайоне Кукковка женщина в светлом плаще и мужчина в светлом спортивном костюме с тележкой забрали из банкомата 200 тысяч рублей, которые забыл забрать мужчина, пользовавшийся им до них", - сказано в сообщении МВД.

Всех, кто узнал мужчину ил женщину полиция просит позвонить по телефонам: 8-906-209-60-90, 8-911-430-29-30 или 02 (с мобильного – 102).