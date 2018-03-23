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Новости. Общество
14:46, 23 Марта 2018

ВИДЕО: на Древлянке-8 прошел семейный праздник дворового хоккея

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В прекрасный солнечный выходной день 17 марта прошел семейный праздник дворового хоккея, организованный эко-районом Древлянка-8 ("Чистый город"), компанией Сампо.ру и молодежным центром "Смена".

На этот раз были задействованы сразу две площадки: каток для серии турниров детских и молодежных команд по хоккею и территория детской площадки для спортивно-развлекательной программы.

Организаторам удался поистине спортивный праздник - с соблюдением всех правил и профессиональным судейством, а среди участников были даже команды из других районов Республики Карелия! В турнире по хоккею приняли участие 10 команд из Петрозаводска и Сегежи в возрасте до 16 лет. Среди ребят отличился юный вратарь из Суоярви.

Огромная благодарность за участие в спортивно-развлекательной программе праздника выражается партнерам, без которых он не получился бы таким ярким и по-настоящему спортивным. Организаторы благодарят:

  • Федерацию чир-спорта Республики Карелия и лично Кристину Ким за отличный мастер-класс;
  • Федерацию флорбола Республики Карелия и лично Светлану Локкину за потрясающий мастер-класс и игры для всех детей;
  • студенческий педагогический отряд "Вектор" за зажигательные танцы и игры;
  • мобильную кофейню и конно-спортивный комплекс "Нега".

Все участники и победители турниров по хоккею получили памятные призы: кружки с логотипом праздника, сертификаты на пиццу от пиццерии "Тик Тайм" и сертификаты от Сампо.ру.

Подробнее на сайте neo-city.ru.

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