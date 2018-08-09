ВИДЕО: На Древлянке подростки катаются на самокатах по "встречке"

В Петрозаводске камера компании "Ситилинк" зафиксировала, как в районе улице Попова подростки едут на самокатах по встречной полосе.

Очевидцем произошедшего стал интернет-пользователь Марк Заозерный. Его рассказ опубликовал паблик сайта "ДТП Петрозаводска".

"Что-то с народом последняя волна жары не то делает. Вчера вечером сначала умилялся, глядя на двух почтенных дядек (лет под полтинник). Дядьки резво выехали на роликовых досках на Сыктывкарскую со стороны Каскада, и так куда-то по проезжей части и покатились. Умиление ещё не прошло, как тут повалила толпа весёлых берендеев. Точнее, от Каскада, но уже около перехода, вывалились четверо граждан примерно того возраста, в котором готовятся получать паспорт. На самокатах", - написал Марк (авторские орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

"Три мушкетёра так и усамокатили по встречной полосе Попова в сторону конечной, а четвёртый, самый упитанный и оттого, видимо, не столь шустрый и самоуверенный, урулил-таки на тротуар. Так что, господа водители, будьте внимательны: лето ещё не кончилось", - добавил он.