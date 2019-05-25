ВИДЕО: На кольце в Петрозаводске произошло очередное ДТП

Инцидент произошел 23 мая на Древлянке.

В группе "ДТП ПТЗ" появилось видео произошедшего.

В четверг, 23 мая, в 18.08 автомобиль не успел въехать на кольцо с Лесного проспекта, как в него врезался автомобиль.

Информация о ДТП выясняется.