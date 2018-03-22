ВИДЕО: На магистрали в Петрозаводске автомобиль разогнался и сбил пешехода

На улице Чапаева водитель автомобиля не остановился перед пешеходным переходом и совершил ДТП.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент, как 20 марта в 18.50 на ул.Чапаева водитель легкового автомобиля, двигавшийся в сторону Лесного проспекта, не остановился перед пешеходным переходом, как это сделали другие автомобилисты, и совершил наезд на молодого человека.

Пешеходу, к счастью, удалось избежать серьезных травм.