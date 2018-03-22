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Новости. Происшествия
10:59, 22 Марта 2018

ВИДЕО: На магистрали в Петрозаводске автомобиль разогнался и сбил пешехода

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На улице Чапаева водитель автомобиля не остановился перед пешеходным переходом и совершил ДТП.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент, как 20 марта в 18.50 на ул.Чапаева водитель легкового автомобиля, двигавшийся в сторону Лесного проспекта, не остановился перед пешеходным переходом, как это сделали другие автомобилисты, и совершил наезд на молодого человека.

Пешеходу, к счастью, удалось избежать серьезных травм.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-03-22 11:26:40
Говорил, говорю и буду говорить: хочешь жить - крути башкой. По мере выделения и освоения средств на ремонт дорог баланс в связке "дураки-дороги" стремительно смещается в направлении дураков.
Дальше лучше не будет - на 18 год на дороги обещали 11 ярдов...
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