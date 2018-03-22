ВИДЕО: На магистрали в Петрозаводске автомобиль разогнался и сбил пешехода

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На улице Чапаева водитель автомобиля не остановился перед пешеходным переходом и совершил ДТП.
Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент, как 20 марта в 18.50 на ул.Чапаева водитель легкового автомобиля, двигавшийся в сторону Лесного проспекта, не остановился перед пешеходным переходом, как это сделали другие автомобилисты, и совершил наезд на молодого человека.
Пешеходу, к счастью, удалось избежать серьезных травм.
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