ВИДЕО: На НТВ рассказали о бабушке из Карелии, которую суд обязал снести аварийный дом

По решению суда 92-летняя жительница Суоярви должна самостоятельно снести аварийный многоквартирный дом, в котором проживает.

Телеканал НТВ накануне показал сюжет о 92-летней жительнице Суоярви, ветеране труда Александре Григорьевне Мериляйнен, которую суд обязал своими силами снести аварийный жилой дом. Только в этом случае она получит субсидию на новую квартиру в размере 470 тысяч рублей.

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