08:05, 26 Июля 2018
ВИДЕО: На НТВ рассказали о бабушке из Карелии, которую суд обязал снести аварийный дом
По теме
Загрузка...
По решению суда 92-летняя жительница Суоярви должна самостоятельно снести аварийный многоквартирный дом, в котором проживает.
Телеканал НТВ накануне показал сюжет о 92-летней жительнице Суоярви, ветеране труда Александре Григорьевне Мериляйнен, которую суд обязал своими силами снести аварийный жилой дом. Только в этом случае она получит субсидию на новую квартиру в размере 470 тысяч рублей.
Очередная некрасивая история из Карелии - в выпуске новостей НТВ, смотрим с 08.48.
По теме
Выбор читателей
24.07.2018, 09:17
23.07.2018, 09:03
23.07.2018, 16:50
22.07.2018, 16:40
19.07.2018, 19:10
Аналитика
25.07.2018 13:29
Капитал
Как живут сегодня пряжинские коровы, около года назад пережившие страшный голод?
23.07.2018 12:49
23.07.2018 12:26
23.07.2018 10:20
18.07.2018 15:32
Чтиво
25.07.2018 15:46
Без политики
Музыкальный фестиваль Ilosaarirock три дня сотрясал небольшой финский город Йоэнсуу – наш корреспондент увидел все своими глазами.
13.07.2018 13:29
13.07.2018 10:58
Комментарии