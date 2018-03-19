ВИДЕО: "На Онежском озере городов нет", сообщил Игорь Николаев

Посмотрите, как Игорь Николаев и Альбина Джанабаева угадывают, на берегу какого озера находится Медвежьегорск.

В программе Дмитрия Диброва "Кто хочет стать миллионером?" певец и композитор Игорь Николаев и певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Албина Джанабаева пытались угадать, на каком озере находится Медвежьегорск.

Были предложены варианты: Валдай, Селигер, Плещеево, Онежское.

Участники телешоу долго рассуждали, в результате Игорь Николаев сообщил, что, по его мнению, на Онежском озере вообще городов нет.

Но с подсказками ведущего Николаев с Джанабаевой все-таки угадали правильный ответ, выиграв 50 тысяч рублей.