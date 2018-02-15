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Новости. Общество
18:20, 15 Февраля 2018

ВИДЕО: На вокзале женщина залезла в рентген вместе с сумками, боясь потерять вещи

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На одной из железнодорожных станций в Китае произошел необычный инцидент: женщина залезла в рентгеновский сканер вслед за своими вещами.

Пассажирка настояла на этом вопреки уговорам сотрудников службы безопасности, которые рекомендовали женщине не подвергать себя излучению, пишет РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.

На видеозаписи со сканера видно, что женщина крепко держится за свои сумки. После досмотра у работников вокзала не возникло вопросов к содержимому багажа.

По словам персонала, в Китае подобные "странности" происходят довольно часто. В особенности, во время новогодних каникул, когда граждане едут к родственникам с других концов страны.

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