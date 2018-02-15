18:20, 15 Февраля 2018
ВИДЕО: На вокзале женщина залезла в рентген вместе с сумками, боясь потерять вещи
По теме
Загрузка...
На одной из железнодорожных станций в Китае произошел необычный инцидент: женщина залезла в рентгеновский сканер вслед за своими вещами.
Пассажирка настояла на этом вопреки уговорам сотрудников службы безопасности, которые рекомендовали женщине не подвергать себя излучению, пишет РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.
На видеозаписи со сканера видно, что женщина крепко держится за свои сумки. После досмотра у работников вокзала не возникло вопросов к содержимому багажа.
По словам персонала, в Китае подобные "странности" происходят довольно часто. В особенности, во время новогодних каникул, когда граждане едут к родственникам с других концов страны.
По теме
Выбор читателей
08.02.2018, 18:20
12.02.2018, 16:58
08.02.2018, 08:20
09.02.2018, 10:34
13.02.2018, 10:28
Аналитика
12.02.2018 14:47
Политкухня
Раскрываем тайны карельских политических телеграмм-каналов.
12.02.2018 14:34
12.02.2018 12:00
09.02.2018 14:37
06.02.2018 14:37
Чтиво
13.02.2018 12:21
Личное мнение
В День защитника отечества, 23 февраля, исполняется 15 лет одному из самых популярных спортивных клубов Петрозаводска "Фонтаны" им. Василия Сайкова.
12.02.2018 13:32
12.02.2018 10:37
09.02.2018 13:12
Медиа
Сегодня 16:56
Опрос
А вы смотрите Олимпиаду-2018?
Комментарии