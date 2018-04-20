ВИДЕО: Нарколабораторию обнаружили в Петрозаводске

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия задержаны члены преступной группы, которые занимались производством и продажей марихуаны.

В ее составе были 40-летний и 36-летний петрозаводчане. При силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" фигуранты были задержаны.

"Сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию, в которой осуществлялось производство марихуаны. В однокомнатной квартире, принадлежащей одному из задержанных, были созданы необходимые условия: специальная система вентиляции и освещения, оптимальный температурный режим и искусственное орошение", - отметили в пресс-службе МВД Карелии.

При обыске было изъято 32 куста конопли, общий вес которых составил около 2,5 кг. По предварительным данным, розничная стоимость изъятого наркотика на "черном рынке" превышает 2 млн рублей.

Следственным отделом УМВД по Петрозаводску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений. Фигурантам грозит до 15 лет колонии со штрафом до 500 тыс. рублей.