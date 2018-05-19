ВИДЕО: Наталья Орейро выпустила песню на трех языках к Чемпионату мира

Звезда сериала "Дикий ангел" спела, в том числе, и на русском языке.

Наталья Орейро, звезда сериалов "Дикий ангел" и "Ты моя жизнь", выпустила клип на песню "United By Love" ("Объединены любовью"), сообщает "Peopletalk".

Композицию актриса исполнила на трех языках: испанском, русском и английском.

Чемпионат мира по футболу, который в этом году проходит в Москве, начнется 14 июня.