ВИДЕО: Наталья Орейро выпустила песню на трех языках к Чемпионату мира

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Звезда сериала "Дикий ангел" спела, в том числе, и на русском языке.
Наталья Орейро, звезда сериалов "Дикий ангел" и "Ты моя жизнь", выпустила клип на песню "United By Love" ("Объединены любовью"), сообщает "Peopletalk".
Композицию актриса исполнила на трех языках: испанском, русском и английском.
Чемпионат мира по футболу, который в этом году проходит в Москве, начнется 14 июня.
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