ВИДЕО: Нелепое ДТП произошло в Петрозаводске из-за ямы на дороге

Водитель, объезжавшую яму на дороге, въехал в другой автомобиль.

В минувшее воскресенье 31 марта в 16.53 на пересечении ул.Чапаева и ул.Пархоменко произошло ДТП с участием Renault Sandero и Lada Kalina.

Lada выезжала с улицы Пархоменко на разрешающий сигнал светофора. Renault совершал правый поворот с улицы Чапаева на улицу Пархоменко.

"По всей видимости, объезжая ямы на углу перекрёстка, водитель Renault выехал на полосу встречного движения. Видеорегистратор очевидца запечатлел момент столкновения", сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".