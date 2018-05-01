ВИДЕО: Неопытный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

На перекрестке ул.Мелентьевой-пр.Октябрьский столкнулись два автомобиля, пострадавших пассажиров увезли на "скорой" с места ДТП.

Сегодня днем, 1 мая в 12.26 на перекрестке ул.Мелентьевой-пр.Октябрьский столкнулись Toyota и "ВАЗ-2115".

Девушка, управлявшая иномаркой, которая была обозначена значком "неопытный водитель", совершая левый поворот, не предоставила преимущества в движении "жигулям", двигавшимся в прямом направлении, и совершила столкновение.

В результате ДТП пассажиры Toyota и "жигулей" получили травмы и были госпитализированы с места происшествия, сообщили очевидцы аварии.

"Иномарку после удара отбросило на пешеходный тротуар, где, к счастью, никого не было, - сказала женщина-очевидец ДТП, - повезло, что он никого не задавил".