ВИДЕО: Nissan на Чапаева собрал паровозик из трех автомобилей

Групповое ДТП произошло на улице Чапаева в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувший вторник 31 июля в 19.29 на ул.Чапаева водитель автомобиля Volvo остановился перед переходом для пропуска пешехода.

За Volvo остановилась Mazda CX5. В это же время к пешеходному переходу приближался Nissan Teana, он на полном ходу врезался в Mazda CX5, которую отбросило на Volvo – обе машины от удара пересекли "зебру".

В результате ДТП травмы получили 22-летний водитель Nissan и 31-летний мужчина, управляющий Mazda CX5.