ВИДЕО: Nissan на Чапаева собрал паровозик из трех автомобилей

По теме
Загрузка...
Групповое ДТП произошло на улице Чапаева в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В минувший вторник 31 июля в 19.29 на ул.Чапаева водитель автомобиля Volvo остановился перед переходом для пропуска пешехода.
За Volvo остановилась Mazda CX5. В это же время к пешеходному переходу приближался Nissan Teana, он на полном ходу врезался в Mazda CX5, которую отбросило на Volvo – обе машины от удара пересекли "зебру".
В результате ДТП травмы получили 22-летний водитель Nissan и 31-летний мужчина, управляющий Mazda CX5.
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
28.07.2018, 21:20
31.07.2018, 11:58
26.07.2018, 12:05
28.07.2018, 12:39
26.07.2018, 12:09
Аналитика
31.07.2018 10:32
Капитал
На Национальном лесном форуме в Петрозаводске определили основные задачи и проблемы отрасли, которые предстоит решить, как на законодательном уровне, так и на местах в регионах страны.
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
23.07.2018 12:49
Чтиво
30.07.2018 11:24
Без политики
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Перхину?
Комментарии