18:00, 24 Апреля 2018
ВИДЕО: Обезглавленная оса взяла свою голову в лапки и улетела, невероятные кадры
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Пользователей Интернета обескуражило видео с невероятно живучим насекомым.
В Сети появилось удивительное видео о жизни после смерти, сообщает телеканал "Звезда". На видеоролике, размещенном на YouTube пользователем keyztolope, на подоконнике сидит обезглавленная оса. Мало того что насекомое проявляет все признаки жизни, так в какой-то момент, перебирая лапками перед собой, оса нащупывает свою голову, хватает ее и улетает в неизвестном направлении.
Пользователи Интернета передают видео друг другу и задают вопрос: "Как она это сделала?"
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