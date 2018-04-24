ВИДЕО: Обезглавленная оса взяла свою голову в лапки и улетела, невероятные кадры

Пользователей Интернета обескуражило видео с невероятно живучим насекомым.

В Сети появилось удивительное видео о жизни после смерти, сообщает телеканал "Звезда". На видеоролике, размещенном на YouTube пользователем keyztolope, на подоконнике сидит обезглавленная оса. Мало того что насекомое проявляет все признаки жизни, так в какой-то момент, перебирая лапками перед собой, оса нащупывает свою голову, хватает ее и улетает в неизвестном направлении.

Пользователи Интернета передают видео друг другу и задают вопрос: "Как она это сделала?"