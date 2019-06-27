ВИДЕО: Грузовик пошел на обгон и чуть не сбил пешехода в Петрозаводске

На улице Пограничный мужчина чуть не попал под машину, когда переходил дорогу по пешеходному переходу.

Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как 26 июня в 11.33 на улице Пограничной мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу и чуть не попал под колеса грузовика, который решил пойти на обгон остановившегося перед "зеброй" автобуса.

"В этот раз обошлось", - прокомментировали ситуацию в паблике "ДТП Петрозаводске и Карелии".