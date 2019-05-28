ВИДЕО: Очередной медведь замечен у трассы в Кондопожском районе

В Кондопожском районе очевидец снял перебегавшего через дорогу медведя.

"На трассе "Кола" в направлении Петрозаводск - Кондопога повстречался мишка! Приблизительно за поворотом на "Лучевое-2", которое является одним из самых больших дачных кооперативов", - написал автор видео в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".