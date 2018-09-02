ВИДЕО: Одну из самых радикальных европейских пьес привезут в Петрозаводск

Зрители увидят историю о любви, взрослении, о том, как люди сталкиваются с жизнью, борясь со своими страхами, звучит пронзительно, взывая к темам отношений и экологической ситуации современного мира.

Спектакль «Легкие» по пьесе Дункана Макмиллана "Дыхание" едет к нам в Петрозаводск из города Мирный - алмазной столицы России, что в Республике Саха (Якутия).

Мало вероятно, что вы когда-нибудь окажетесь Якутии, ведь расстояние между Мирным и Петрозаводском составляет примерно 9852 км, пишут в паблике Национального театра Карелии.

Но 19 сентября у жителей Каерлии есть уникальный шанс увидеть спектакль Мирнинского драматического театра по пьесе "Дыхание" Дункана Макмиллана (Duncan Macmillan) известного британского драматурга, удостоенного ряда наград, любимца критиков всего мира.

Павел Руднев о пьесе: "...текст самой радикальной европейской пьесы сегодняшнего дня на тему экологии. Герои — мужчина и женщина — начинают с утверждения позиции «чайлд фри» и заканчивают идеей самоистребления во имя сохранности экосистемы. Мир перенаселен, природа окончательно загажена, и человеку только и остается, как осознать самого себя как главную причину экологической катастрофы, усталости и распада экосистемы. Само дыхание человека отравляет воздух, повседневное функционирование человека — смертельный яд для Вселенной. Ты существуешь только во вред. И уже не только самому себе, а всему космосу, который — больше и старше тебя. Герои — сверхмотивированные, самоответственные люди, осознавшие глубину проблемы, — заняты тем, что стараются как можно меньше занимать пространства во Вселенной, жить так, чтобы этот вред был минимален".

Увидеть спектакль "Лёгкие" по пьесе Дункана Макмиллана "Дыхание" (16+) сожно на сцене Национального театра 19 сентября в 19.00.

Стоимость билетов от 200 до 500 руб.