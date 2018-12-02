ВИДЕО: "Олонецкие Морозные игры" прошли в Карелии

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В Карелии прошел фестиваль "Олонецкие Морозные игры".
В Олонце 1 декабря состоялись "Олонецкие Морозные игры. День рождения Карельского Морозца Паккайне".
На праздник съехались волшебники из разных уголков России: Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Царь Берендей, Талви Укко, Дед Халла, Матушка Зима, Карельская Вьюга, Сосновоборский Дед Мороз, Карельский дедушка Мороз из с.Заозерье.
Сотни участников фестиваля разгадывали квесты, водили хороводы, болели на "Морозном футболе", пели и играли.
В завершение праздника прогремел салют, который дал старт новогодним торжествам.
Больше фото в паблике "Зимний фестиваль "Олонецкие Морозные игры".
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