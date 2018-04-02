ВИДЕО: "Он невиновен!" - более двухсот жителей поселка Карелии вышли на митинг в защиту односельчанина, осужденного за педофилию

В поселке Ильинский Олонецкого района местные жители организовали митинг в защиту односельчанина Эдуарда Сидорова, осужденного за насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.

В минувшую субботу 31 марта в поселке Ильинский более 200 человек вышли на митинг, чтобы поддержать своего односельчанина Эдуарда Сидорова, которого осудили по статье 132 УК РФ пункт "б" часть 4 (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В январе Пряжинский суд признал Сидорова виновным в преступлении, а в марте решение районного суда подтвердил Верховный суд Карелии.

В качестве наказания за совершенное преступление суд определил Сидорову 14 лет колонии строгого режима.

Обвинение строилось на основании видеозаписи, которую сделала 15-летняя двоюродная сестра пострадавшей, задававшая 5-летней девочке наводящие вопросы.

Односельчане не считают Эдуарда Сидорова виновным в этом страшном преступлении, поэтому организовали в его защиту митинг.

Люди вышли на площадь с плакатами, на которых было написано: "

«Требуем пересмотра дела Эдуарда Сидорова", "Осужден невиновный человек", "Требуем снять обвинения с Эдуарда, он невиновен". Самый большой плакат гласил: "Весь поселок за тебя, Эдуард!".

По словам митингующих, они надеются, что власти Карелии и правоохранительные органы увидят народный протест, и дело будет пересмотрено.

Участники митинга обратились к президенту России Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим федеральным чиновникам с просьбой разобраться в ситуации и "прекратить весь этот беспредел и беззаконие".

Подробности дела Эдуарда Сидорова, а также мнение жителей Ильинского о произошедшем – читайте в репортаже журналиста "Столицы на Онего" в ближайшие дни.

Мы записали с митинга короткое видео.