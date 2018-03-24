ВИДЕО: Он все-таки сделал это - Грудинин сбрил усы

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин все-таки сбрил усы, как и обещал.

Экс-кандидат от партии КПРФ в президенты Павел Грудинин сбрил усы, признав поражение в споре с видеоблогером Юрием Дудем.

Ранее Грудинин и Дудь в ходе интервью заключили пари: кандидат пообещал избавиться от усов, если наберет меньше 15% на выборах. В противном случае блогер должен был побриться налысо.

В соответствии с данными ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77%.

Сегодня в течение дня появлялась различная информация о том: сбрил или не сбрил усы Павел Грудин.

Сейчас в сети опубликовано видео, на котором сам Грудинин показал, что сбрил усы и выполнил данное обещание.

"Я проиграл это пари, поэтому как честный человек должен сбрить усы", - сказал Грудинин и сделал это.