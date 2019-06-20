ВИДЕО: Опасные отходы, требующие утилизации, складируют под Петрозаводском

Общественники провели расследование, как утилизируются медицинские отходы в карельской столице.

Телеканал "ТНТ-Онего" снял сюжет, как общественные активисты из Петрозаводска смогли проследить путь опасных медицинских отходов из города на свалку в Орзеге.

В засаде возле одного из офисных зданий на улице Онежской Флотилии общественники провели почти два дня. Дождались, пока черные мешки погрузили в большой контейнер, и "Камаз" отправился на свалку в Орзеге. Успешно преодолев контрольный пункт, машина въехала на территорию свалки и выгрузила содержимое контейнера.

Когда общественники подошли ближе и стали осматривать пакеты, они увидели шприцы и иголки в кучах мусора могут быть заражены чем угодно – от чумы до холеры. Именно поэтому их нужно утилизировать специальным, а не таким варварским способом.

Отснятые материалы общественники передали в надзорные органы. А еще на сайте предполагаемых нарушителей нашли данные о госконтрактах на утилизацию медицинских отходов. Если сложить воедино все суммы, получится больше трех миллионов рублей.