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Новости. Происшествия
15:47, 20 Июня 2019

ВИДЕО: Опасные отходы, требующие утилизации, складируют под Петрозаводском

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Общественники провели расследование, как утилизируются медицинские отходы в карельской столице.

Телеканал "ТНТ-Онего" снял сюжет, как общественные активисты из Петрозаводска смогли проследить путь опасных медицинских отходов из города на свалку в Орзеге.

В засаде возле одного из офисных зданий на улице Онежской Флотилии общественники провели почти два дня. Дождались, пока черные мешки погрузили в большой контейнер, и "Камаз" отправился на свалку в Орзеге. Успешно преодолев контрольный пункт, машина въехала на территорию свалки и выгрузила содержимое контейнера.

Когда общественники подошли ближе и стали осматривать пакеты, они увидели шприцы и иголки в кучах мусора могут быть заражены чем угодно – от чумы до холеры. Именно поэтому их нужно утилизировать специальным, а не таким варварским способом.

Отснятые материалы общественники передали в надзорные органы. А еще на сайте предполагаемых нарушителей нашли данные о госконтрактах на утилизацию медицинских отходов. Если сложить воедино все суммы, получится больше трех миллионов рублей.

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Комментарии

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Сеня
2019-06-20 16:34:41
Хе Хе
Прокуроры природноохранные и иные , проснитесь . За что зряплату получаете . Кругом бардак , воровство , коррупция и мусор !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кир
2019-06-20 16:31:03
Где расстрелы наглых людишек? Нет их. Поэтому будем жить и дальше в дерьме. Не в этом, так в другом. Наши люди слов не понимают, законов для них не существует. Страха тоже нет. Ваши предложения?
Generalus87
2019-06-20 16:23:25
Надо бы этих общественников тоже пощупать, очень похоже на «войну» за рынок
Гость
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