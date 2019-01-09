10:13, 09 Января 2019
ВИДЕО: Опубликованы кадры конфликта, предшествовавшего нападению на охранника в "Машиностроителе"
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В ДК "Машиностроитель" в Петрозаводске охранник повздорил с посетителями, ударив одного из них, после этого неизвестные напали на самого секьюрити.
Как сообщалось ранее, 4 января около 20.00 в ДК недалеко от входа в клуб "Ели-Пели" ворвалась группа мужчин, которые набросились на одного из охранников, стоявшего около кассы.
По информации сайта "Карелия.Ньюс", нападавшие потом попытались проникнуть в заведение "Ели-Пели", однако охранник успел нажать на кнопку вызова сотрудников ЧОП, данные граждане практически сразу покинули здание.
По факту нападения направлено заявление в полицию.
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