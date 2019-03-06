ВИДЕО: Оригинальное поздравление с 8 Марта придумали сотрудники Росгвардии

Оригинально поздравил женщин с наступающим 8 Марта ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа Росгвардии.

Творческий коллектив ансамбля песни и пляски Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации исполнил на Дворцовой площади песню Владимира Девятова "Лучшая из лучших женщина".

Кроме того, по завершении выступления военнослужащие вручили женщинам цветы, сообщается в паблике "Росгвардия. Северо-Западный округ".