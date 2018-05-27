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Новости. Общество
10:11, 27 Мая 2018

ВИДЕО: Парфенчиков устроил плоггинг в Сортавале

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Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в соревнованиях по чистобегу.

Кубок Карелии по бегу "Чистая Карелия" - это соревнования, сочетающие в себе бег и сбор мусора на загрязненных территориях.

В воскресенье соревнования проходят в командном и личном первенствах.

В командном зачете призеры определяются по количеству собранных мешков мусора и качеству уборки территории. Команда, занявшая первое место, награждается переходящим кубком, призеры будут отмечены грамотами, медалями и сертификатами.

В индивидуальной гонке победители будет определены в следующих номинациях: "Самое большое количество собранного мусора", "Самая длинная дистанция", "Самый высокий средний темп гонки", "Лучшее фото", "Лучшая история", "Лучшая находка".

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Комментарии

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Изя
2018-05-27 11:38:16
Что ж ездит много , пусть занимается плоггингом , все же польза какая Карелии от него будет .Молодец , нашёл себя .
grigorjev
2018-05-27 11:00:14
Этому гражданину надо сначала карелам долги вернуть, а потом пустобрехом быть. Ну, а про блюсти законы - это не для такого...
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