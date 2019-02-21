ВИДЕО: Пескоразбрасыватель пришел на помощь грузовику, застрявшему на кольце в Петрозаводске

На Кукковском кольце из-за гололеда застрял большегруз, на помощь пришел пескоразбрасыватель.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором камера наружного наблюдения запечатлела момент, как сегодня утром, 21 февраля в 11.10, на Кукковском кольце в Петрозаводске большегруз из-за гололеда на смог подняться в горку и застрял. В результате образовался затор.

Но неожиданно на кольцо въехал пескоразбрасыватель "ТехРента" и выручил из беды грузовик, аккуратно подсыпав песок под колеса.