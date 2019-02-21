16:33, 21 Февраля 2019
ВИДЕО: Пескоразбрасыватель пришел на помощь грузовику, застрявшему на кольце в Петрозаводске
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На Кукковском кольце из-за гололеда застрял большегруз, на помощь пришел пескоразбрасыватель.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором камера наружного наблюдения запечатлела момент, как сегодня утром, 21 февраля в 11.10, на Кукковском кольце в Петрозаводске большегруз из-за гололеда на смог подняться в горку и застрял. В результате образовался затор.
Но неожиданно на кольцо въехал пескоразбрасыватель "ТехРента" и выручил из беды грузовик, аккуратно подсыпав песок под колеса.
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