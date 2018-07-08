ВИДЕО: "Песняры" поздравили жителей Беломорска с Днем Карелии

На празднования Дня республики, которое прошло в этом году в Беломорске, приехал ансамблю "Песняры".

В минувшую субботу в Беломорске прошло празднование Дня республики. Несмотря на дождливую погоду, беломорчане устроили большой праздник.

На главной сцене выступил ансамбль "Песняры", артистов встретили аплодисментами, известные хиты 70-х подпевали всем городом.