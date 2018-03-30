Петербургский композитор исполнил неоклассику в лесах Карелии

Композитор Павел Андреев представил свою новую композицию "Музыка сфер" на горе в Карелии.

Съемки клипа представляли собой настоящую спецоперацию с участием вертолета, сообщается на сайте телеканала НТВ.

Четверть тонны (именно столько весит рояль) можно транспортировать на гору только по воздуху. Заодно сверху осматривают точку для будущей съемки. Масштабный проект помогает претворить в жизнь целая команда единомышленников.

Полет фантазии еще в прошлом году привел пианиста на гору Композиторов недалеко от Сортавалы. Уже почти век сюда съезжаются за вдохновением художники и музыканты со всей страны.

С небес на землю рояль опускают плавно и со второго раза — прямо к заранее установленному фальшфейеру. Наконец тросы ослабляют, и когда-то возвышенная эфемерная идея оказывается еще на 30 метров ближе к реализации. Эмоции после такой спецоперации у всех на пике.

Павел Андреев, композитор, пианист, автор проекта: "Хочется еще больше творить, благодарить этот мир, что есть такая возможность — осуществлять собственные идеи, собственные мечты".

Музыкант оказывается наедине с природой. На этот раз его сцена — вершина горы, а вместо зрительного зала — склоны и деревья. Как раз об этом единении и аккорды его собственной композиции.

"Музыка сфер" — это звучание неоклассики: смесь самых разных стилей — от джаза и блюза вплоть до рока. Но даже композитору, стремящемуся к абсолютной творческой свободе, всё равно не обойтись без помощи в подобном проекте.

Видео смотрите здесь.