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Новости. От читателей
09:40, 22 Мая 2018

ВИДЕО: Петрозаводчане недовольны ямочным ремонтом на Вытегорском шоссе

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Горожанин запечатлел на видео, как рабочие ночью заделывали ямы на Вытегорском шоссе.

"Возмущению нет предела, показатель отношения к работе: песком засыпают асфальт, такой долгожданный, такой пофигизм просто", - написал автор видео, который запечатлел, как рабочие засыпали яму на Вытегорском шоссе.

Петрозаводчане пишут, что устали от недобросовестного отношения к работе людей, отвечающих за дорожные работы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-05-22 10:19:21
Зачем вообще вбухиваются немалые средства в ямочный ремонт там,где нужно делать капитальный ремонт полотна??? Сам термин "ямочный ремонт" стал уже сильно раздражать. Когда прекратятся эти безобразия по закапаванию денег в ямы,которых меньше не становится????
Доктор Лень
2018-05-22 10:46:27
zanoza, никогда!
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