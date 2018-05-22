ВИДЕО: Петрозаводчане недовольны ямочным ремонтом на Вытегорском шоссе

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Горожанин запечатлел на видео, как рабочие ночью заделывали ямы на Вытегорском шоссе.
"Возмущению нет предела, показатель отношения к работе: песком засыпают асфальт, такой долгожданный, такой пофигизм просто", - написал автор видео, который запечатлел, как рабочие засыпали яму на Вытегорском шоссе.
Петрозаводчане пишут, что устали от недобросовестного отношения к работе людей, отвечающих за дорожные работы.
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