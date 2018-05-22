ВИДЕО: Петрозаводчане недовольны ямочным ремонтом на Вытегорском шоссе

Горожанин запечатлел на видео, как рабочие ночью заделывали ямы на Вытегорском шоссе.

"Возмущению нет предела, показатель отношения к работе: песком засыпают асфальт, такой долгожданный, такой пофигизм просто", - написал автор видео, который запечатлел, как рабочие засыпали яму на Вытегорском шоссе.

Петрозаводчане пишут, что устали от недобросовестного отношения к работе людей, отвечающих за дорожные работы.