Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
13:30, 23 Марта 2019
фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Петрозаводчанку оштрафовали за неправильный переход по "зебре"

Загрузка...

Девушка не посмотрела налево, когда переходила проезжую часть по пешеходному переходу, за что была оштрафована сотрудниками ГИБДД Петрозаводска.

В ДТП ПТЗ появилась информация об инциденте с ответом от ГИБДД. 

Читатель написал: 

"В прошлое воскресенье после перехода дороги по пешеходному переходу на улице Древлянка моя супруга была остановлена инспекторами ГИБДД за нарушение пункта 4.5 правил ПДД, о котором она даже и не знала, как и большинство пешеходов нашего города (при переходе по "зебре" посмотрела направо, но не посмотрела налево и не убедилась в безопасности перехода).

Инспекторы попросили пройти для составления протокола в патрульную машину. По дороге к ней все три инспектора прошли по "зебре" и сами нарушили пункт 4.5 правил ПДД. Никто из них не посмотрел по сторонам при переходе. На вопрос супруги, почему они сами нарушают ПДД, решили не отвечать".

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали случившееся: 

"Сотрудник ДПС представился, сообщил причину и цель обращения, убедительно и ясно разъяснил суть нарушения со ссылкой на соответствующие требования Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание безопасности пешеходов, в том числе соблюдению ими п. 4.5 Правил дорожного движения - на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 

17 марта в 15.00 сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска на пересечении ул. Древлянка и Березовая Аллея пешеход была привлечена к административной ответственности за невыполнение данного пункта.

При переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу на Березовой Аллее (на данном участке организовано одностороннее движение) сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска видели, что автомобиль останавливается и  пропускает пешеходов, поэтому обвинения в несоблюдении п. 4.5 ПДД РФ сотрудниками ГИБДД необоснованны. 

Вместе с тем, сотрудник ГИБДД пешеходом не является, так как осуществляет работу на проезжей части."

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере

Аналитика

22.03.2019 16:22
Капитал
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
Компания МегаФон отчиталась о результатах работы за прошлый год.
"Ну, вы, ребята, даете!" 7
22.03.2019 12:33
"Под ответственность попадают все" 4
20.03.2019 16:21
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
"Они виноваты и с этим будут жить" 4
18.03.2019 14:08
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 3
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 12
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»