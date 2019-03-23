ВИДЕО: Петрозаводчанку оштрафовали за неправильный переход по "зебре"

Девушка не посмотрела налево, когда переходила проезжую часть по пешеходному переходу, за что была оштрафована сотрудниками ГИБДД Петрозаводска.

В ДТП ПТЗ появилась информация об инциденте с ответом от ГИБДД.

Читатель написал:

"В прошлое воскресенье после перехода дороги по пешеходному переходу на улице Древлянка моя супруга была остановлена инспекторами ГИБДД за нарушение пункта 4.5 правил ПДД, о котором она даже и не знала, как и большинство пешеходов нашего города (при переходе по "зебре" посмотрела направо, но не посмотрела налево и не убедилась в безопасности перехода).

Инспекторы попросили пройти для составления протокола в патрульную машину. По дороге к ней все три инспектора прошли по "зебре" и сами нарушили пункт 4.5 правил ПДД. Никто из них не посмотрел по сторонам при переходе. На вопрос супруги, почему они сами нарушают ПДД, решили не отвечать".

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали случившееся:

"Сотрудник ДПС представился, сообщил причину и цель обращения, убедительно и ясно разъяснил суть нарушения со ссылкой на соответствующие требования Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание безопасности пешеходов, в том числе соблюдению ими п. 4.5 Правил дорожного движения - на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

17 марта в 15.00 сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска на пересечении ул. Древлянка и Березовая Аллея пешеход была привлечена к административной ответственности за невыполнение данного пункта.

При переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу на Березовой Аллее (на данном участке организовано одностороннее движение) сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска видели, что автомобиль останавливается и пропускает пешеходов, поэтому обвинения в несоблюдении п. 4.5 ПДД РФ сотрудниками ГИБДД необоснованны.

Вместе с тем, сотрудник ГИБДД пешеходом не является, так как осуществляет работу на проезжей части."