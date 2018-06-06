ВИДЕО: По трем статьям оштрафован водитель автобуса, промчавшийся по центру Петрозаводска с нарушениями ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска привлекли к административной ответственности водителя маршрутного автобуса, нарушившего правила дорожного движения.

В дежурную часть ГИБДД 26 мая поступило сообщение из Единой дежурно-диспетчерской службы о нарушении правил дорожного движения водителем маршрутного автобуса на проспекте Ленина.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности.

В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил пользования звуковыми сигналами; за нарушение правил остановки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств и за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Камера наружного наблюдения запечатлела, как водитель мчался по "встречке", пересекая сплошную разметку, увеличивал скорость, чтобы обогнать второй автобус, а когда догнал "конкурента", то перегородил ему путь, встав поперек проезжей части и создав препятствие для других авто.

В ГИБДД обращают внимание, что о недостатках в работе транспортных компаний города Петрозаводска и нарушениях Правил дорожного движения, совершенных водителями автобусов, можно сообщать по телефону 59-55-53.