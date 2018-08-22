ВИДЕО: "Почему только женщины в русских селеньях убирают бревна с дороги?"

По теме
Загрузка...
В Петрозаводске женщина-водитель сняла на видео, как она убирает упавшее на дорогу дерево, чтобы ехать дальше.
"Мимо ехали машины.., немало.., никто!! Никто не остановился!!! Очень жаль, что такие люди нынче , предпочтут объехать.., один чуть не врезался в это дерево, но тоже не вышел... Пришлось самой...", - написала интернет-пользователь Катерина Григорьева (авторские орфография и пунктуация сохранены).
На своей странице в социальных сетях девушка выложила видео, как расчищает дорогу от упавшего дерева.
"Почему только женщины в русских селеньях убирают бревна с дороги?" – задается она вопросом.
Накануне в разных районах Петрозаводска были отмечены случаи падения деревьев.
По теме
Выбор читателей
18.08.2018, 12:35
16.08.2018, 16:18
16.08.2018, 12:40
20.08.2018, 09:15
Аналитика
Сегодня 10:00
Капитал
Начался август, и для родителей школьников это означает начало сборов в школу.
21.08.2018 09:33
21.08.2018 09:17
16.08.2018 14:41
16.08.2018 12:40
Чтиво
21.08.2018 08:58
Без политики
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
Медиа
16.08.2018 11:28
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии