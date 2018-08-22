ВИДЕО: "Почему только женщины в русских селеньях убирают бревна с дороги?"

В Петрозаводске женщина-водитель сняла на видео, как она убирает упавшее на дорогу дерево, чтобы ехать дальше.

"Мимо ехали машины.., немало.., никто!! Никто не остановился!!! Очень жаль, что такие люди нынче , предпочтут объехать.., один чуть не врезался в это дерево, но тоже не вышел... Пришлось самой...", - написала интернет-пользователь Катерина Григорьева (авторские орфография и пунктуация сохранены).

На своей странице в социальных сетях девушка выложила видео, как расчищает дорогу от упавшего дерева.

"Почему только женщины в русских селеньях убирают бревна с дороги?" – задается она вопросом.

Накануне в разных районах Петрозаводска были отмечены случаи падения деревьев.