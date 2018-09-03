Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
06:40, 03 Сентября 2018

ВИДЕО: Под Петрозаводском автомобиль сбил медвежонка

По теме

На Древлянке потерялась 36-летняя женщина
02.09.18 11:29
В Петрозаводске мужчина вышел из больницы и пропал
02.09.18 11:10
В поселке Карелии пенсионер на "пятерке" врезался в дерево
02.09.18 09:28
Все новости
Загрузка...

Медвежонок попал под колеса машины недалеко от Шуи.

Петрозаводчанка запечатлела на видео, как 1 сентября около 21.30 в районе поворота на Петрозаводск со стороны Шуи был сбит медвежонок.

"Когда уезжали, остановившиеся водители вызывали охотоведов", - написала автор видео в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В Сети комментаторы активно обсуждают: выживет медвежонок или нет, так как, спускаясь в овраг после столкновения с автомобилем, зверь сильно хромал.

По теме

На Древлянке потерялась 36-летняя женщина
02.09.18 11:29
В Петрозаводске мужчина вышел из больницы и пропал
02.09.18 11:10
В поселке Карелии пенсионер на "пятерке" врезался в дерево
02.09.18 09:28
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске
31.08.2018, 15:11
Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек

Аналитика

31.08.2018 11:50
Тема недели
Тайны Сандармоха 4
Представители министерства обороны и Российского военно-исторического общества завершили раскопки в районе урочища Сандармох.
"Где произошла потеря ребенка?" 6
29.08.2018 16:06
Финансовая задачка: как собраться в университет
29.08.2018 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 16
27.08.2018 14:54
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 4
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым от 30.08.2018
31.08.2018 13:20
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»