ВИДЕО: Под Петрозаводском автомобиль сбил медвежонка

По теме
Загрузка...
Медвежонок попал под колеса машины недалеко от Шуи.
Петрозаводчанка запечатлела на видео, как 1 сентября около 21.30 в районе поворота на Петрозаводск со стороны Шуи был сбит медвежонок.
"Когда уезжали, остановившиеся водители вызывали охотоведов", - написала автор видео в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
В Сети комментаторы активно обсуждают: выживет медвежонок или нет, так как, спускаясь в овраг после столкновения с автомобилем, зверь сильно хромал.
По теме
Выбор читателей
27.08.2018, 14:54
27.08.2018, 14:12
28.08.2018, 08:05
01.09.2018, 09:20
01.09.2018, 10:35
31.08.2018, 15:11
Аналитика
31.08.2018 11:50
Тема недели
Представители министерства обороны и Российского военно-исторического общества завершили раскопки в районе урочища Сандармох.
29.08.2018 16:06
29.08.2018 10:57
27.08.2018 14:54
22.08.2018 16:23
Чтиво
28.08.2018 10:00
Без политики
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
Медиа
31.08.2018 13:20
Опрос
Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?
Комментарии