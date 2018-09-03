ВИДЕО: Под Петрозаводском автомобиль сбил медвежонка

Медвежонок попал под колеса машины недалеко от Шуи.

Петрозаводчанка запечатлела на видео, как 1 сентября около 21.30 в районе поворота на Петрозаводск со стороны Шуи был сбит медвежонок.

"Когда уезжали, остановившиеся водители вызывали охотоведов", - написала автор видео в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В Сети комментаторы активно обсуждают: выживет медвежонок или нет, так как, спускаясь в овраг после столкновения с автомобилем, зверь сильно хромал.