ВИДЕО: Подрядчик в Питкяранте за 2 млн рублей вывозит обломки снесенных бараков в лес

Активистки в Питкярантском районе Карелии сняли на видео, как подрядчик на Камазах вывозит обломки снесенных бараков не на городскую свалку, а в ближайший лесок на карьер.

В паблике "Нетипичная Питкяранта" появилась информация о том, что грузовики вывозят обломки снесенных на окраине города бараков в лес.

Активисты-общественники проследовали с видеокамерой за грузовиками к месту свалки и поинтересовались: кто дал разрешение на складирование отходов в карьере.

По информации паблика, водитель отвечать на вопросы отказался и позвонил своему начальнику, который, по словам активистов, очень быстро приехал.

Общественникам начальник сообщил, что зовут его Игорь Шуйский и что его организация занимается утилизацией снесенных бараков.

"И на камеру он подтвердил, что данная свалка мусора в лесу согласована с администрацией", - отмечается в паблике.

Позже свидетели захламления леса строительными отходами нашли на сайте госзакупок информацию, что администрация Питкярантского района заключила с Геннадием Адамчуком договор на 2 млн рублей на работы по утилизации снесенных бараков. Здесь организация Игоря Шуйского, видимо, выступила как субподрядчик.

Замглавы администрации Питкярантского района Роман Баранов, подтвердил, что контракт на 2 млн рублей действительно заключен.

"Есть договор с Адамчуком, - сказал Баранов, - что они уберут за собой строительный мусор. На карьере выделено место для сжигания деревянных обломков. Там все согласовано, постановление подписано. В соответствии с контрактом они должны все сжечь. Контролируемый пал должен быть. Там шесть домов разобрано. Представляете, что бы там творилось, если бы мы шесть домов сложили в одно место!"

На вопрос, знает ли Баранов, куда подрядчик вывозит строительный мусор, замглавы ответил, что нет. Но пообещал проверить.

"Конечно, встретимся с подрядчиком, посмотрим, что куда он вывозит, - сказал Роман Баранов. – А общественникам тоже надо понимать, что есть свалка несанкционированная по дороге, а есть место в карьере, куда вывозят мусор".