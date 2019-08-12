ВИДЕО: Поджигатель иномарки в Петрозаводске попал на камеру

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Пожар произошел на улице Зайцева 6 августа - полиция разыскивает поджигателя, сообщили в МВД Карелии.
Ранее сообщалось, что в автомобиле Volvo V50 на ул. Зайцева 6 августа в 2.40 произошел пожар. Был поврежден моторный отсек и салон на площади 2 кв м, а также задние фары и бампер на площади 0,2 кв м.
Появилась видеозапись с места произошедшего. По кадрам видно, как неизвестный обливает автомобиль бензином и поджигает.
Полиция Петрозаводска разыскивает поджигателя.
Любую информацию о подозреваемом можно сообщить по телефону: 8-999-094-5190
Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.
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