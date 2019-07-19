ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске

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Сегодня утром под колесами поезда погибла 47-летняя женщина, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.
В пятницу 19 июля в 7.06 на ж/д переезде на улице Достоевского женщина 1971 года рождения в наушниках пересекала ж/д пути.
Машинист электропоезда сообщением "Петрозаводск-Медвежьегорск", заметив человека на путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, так как петрозаводчанка не услышала и не увидела приближающуюся опасность.
По информации прокуратуры, пострадавшая скончалась от травм до приезда скорой помощи на месте происшествия.
На месте работают следователи. Проводится проверка.
Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.
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