ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске

Сегодня утром под колесами поезда погибла 47-летняя женщина, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

В пятницу 19 июля в 7.06 на ж/д переезде на улице Достоевского женщина 1971 года рождения в наушниках пересекала ж/д пути.

Машинист электропоезда сообщением "Петрозаводск-Медвежьегорск", заметив человека на путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, так как петрозаводчанка не услышала и не увидела приближающуюся опасность.

По информации прокуратуры, пострадавшая скончалась от травм до приезда скорой помощи на месте происшествия.

На месте работают следователи. Проводится проверка.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.