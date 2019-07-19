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Новости. Происшествия
09:10, 19 Июля 2019
фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске

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Сегодня утром под колесами поезда погибла 47-летняя женщина, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

В пятницу 19 июля в 7.06 на ж/д переезде на улице Достоевского женщина 1971 года рождения в наушниках пересекала ж/д пути.

Машинист электропоезда сообщением "Петрозаводск-Медвежьегорск", заметив человека на путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, так как петрозаводчанка не услышала и не увидела приближающуюся опасность.

По информации прокуратуры, пострадавшая скончалась от травм до приезда скорой помощи на месте происшествия.

На месте работают следователи. Проводится проверка.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего. 

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Комментарии

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кир
2019-07-19 10:49:54
Бедная, покупая айфон, накликала себе смерть.
Американец
2019-07-19 09:27:18
безмозглые ходят в наушниках и долбятся в уши всякой гнилой музыкой.
Os
2019-07-19 09:20:09
Там нет ни перехода, ни переезда. Если только для работников дороги.
Егор Борисенков
2019-07-19 09:52:10
Os, а где он есть?
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