16:01, 06 Марта 2019
ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчин, подозреваемых в краже из магазина
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Двое мужчины украли товар из магазина в феврале, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции устанавливают личности граждан, подозреваемых в грабеже из магазина. Преступление было совершено в феврале текущего года.
Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении лиц, запечатленных на видеозаписи, полиция просит сообщить по телефонам: 8-921-455-28-85, 8-911-402-94-84.
Конфиденциальность гарантируется.
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