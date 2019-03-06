ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчин, подозреваемых в краже из магазина

Двое мужчины украли товар из магазина в феврале, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции устанавливают личности граждан, подозреваемых в грабеже из магазина. Преступление было совершено в феврале текущего года.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении лиц, запечатленных на видеозаписи, полиция просит сообщить по телефонам: 8-921-455-28-85, 8-911-402-94-84.

Конфиденциальность гарантируется.