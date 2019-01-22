13:42, 22 Января 2019
ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчин, подозреваемых в краже кошелька
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Неизвестные крали из магазина оставленный кошелек, сообщили в МВД Карелии.
Вечером 16 января в магазине на Шуйском шоссе Петрозаводска совершена кража. Неустановленными лицами был похищен кошелек с денежными средствами, оставленный одним из покупателей.
Сотрудниками полиции устанавливаются личности и местонахождение мужчин, запечатленных на видеозаписи.
полиция просит граждан, имеющих значимые сведения о разыскиваемых, сообщить информацию по телефону: +7-909-178-52-54.
Конфиденциальность гарантируется.
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