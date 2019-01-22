ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчин, подозреваемых в краже кошелька

Неизвестные крали из магазина оставленный кошелек, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 16 января в магазине на Шуйском шоссе Петрозаводска совершена кража. Неустановленными лицами был похищен кошелек с денежными средствами, оставленный одним из покупателей.

Сотрудниками полиции устанавливаются личности и местонахождение мужчин, запечатленных на видеозаписи.

полиция просит граждан, имеющих значимые сведения о разыскиваемых, сообщить информацию по телефону: +7-909-178-52-54.

Конфиденциальность гарантируется.