ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже

Из ячейки в магазине "Боровичок" 18 декабря мужчина украл барсетку с деньгами, сообщили в МВД Карелии.

Камера видеонаблюдения зафиксировала факт кражи. Неизвестный мужчина пришел в магазин на ул. Боровой, 11 и совершил хищение барсетки с документами и деньгами.

Полиция просит всех, кто располагает любой информацией о личности подозреваемого, обращаться по телефонам: 8-911-4090017 или 8-921-4552885.