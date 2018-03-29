ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в краже

Возможно, эта женщина бесплатно приоделась в торговом центре.

Преступление в магазине, расположенном в торговом центре на проспекте Ленина, было совершено в середине февраля, сообщили в МВД Карелии.

Камеры видеонаблюдения, установленные в торговом павильоне, запечатлели возможную подозреваемую.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: 8931-702-16-70, 8968-180-55-85. Конфиденциальность гарантируется.