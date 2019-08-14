14:10, 14 Августа 2019
ВИДЕО: Полиция просит помочь найти двух петрозаводчан, подозреваемых в краже денег
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Подозреваемые в краже денег петрозаводчане попали на видео, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливают личности мужчин, запечатленных на видеозаписи, которые могут быть причастны к хищению денежных средств.
Так 3 августа камера одного из салонов сотовой связи в Петрозаводске запечатлела на видео разыскиваемых.
Всех, кому что-либо о них известно, просят сообщать по телефонам: +7911-409-00-17, +7953-542-00-88.
Конфиденциальность гарантируют в МВД.
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