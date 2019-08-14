ВИДЕО: Полиция просит помочь найти двух петрозаводчан, подозреваемых в краже денег

Подозреваемые в краже денег петрозаводчане попали на видео, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливают личности мужчин, запечатленных на видеозаписи, которые могут быть причастны к хищению денежных средств.

Так 3 августа камера одного из салонов сотовой связи в Петрозаводске запечатлела на видео разыскиваемых.

Всех, кому что-либо о них известно, просят сообщать по телефонам: +7911-409-00-17, +7953-542-00-88.

Конфиденциальность гарантируют в МВД.