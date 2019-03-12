07:15, 12 Марта 2019
ВИДЕО: Полиция разыскивает двух мужчин, которые вынесли спиртное и продукты из магазина в Петрозаводске
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Всех, кому что-либо известно о мужчинах, запечатленных на видеозаписи, просят сообщить в полицию.
Полиция Петрозаводска устанавливают личности граждан, подозреваемых в краже из магазина в микрорайоне Пятый поселок. На видеозаписи видно, что мужчины взяли с полок спиртное и продукты, а затем прошли мимо кассы и не заплатили за товар.
Преступление было совершено в феврале текущего года, сообщили в МВД Карелии.
Всех, кому что-либо известно о мужчинах, запечатленных на видеозаписи, их местонахождении, просят сообщать по телефонам: 8-921-455-28-85, 8-911-402-94-84. Конфиденциальность гарантируется.
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