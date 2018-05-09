ВИДЕО: Полиция задержала крупного наркодилера в Петрозаводске

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Полицейские пресекли деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает МВД Карелии.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 27-летнего местного жителя, который подозревается в организации интернет-магазина по продаже синтетических психоактивных наркотиков в Петрозаводске. Для оплаты использовались электронные платежные системы, а наркотик потребители получали тайниках-закладках.
В оборудованных тайниках было изъято около 900 граммов наркотика.
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по различным уголовным статьям, в том числе по ч.5 ст.228.1 УК РФ "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Наказание за такого рода преступления предусмотрено вплоть до лишения свободы пожизненно.
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