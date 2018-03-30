ВИДЕО: Популярный паблик в Сети рассказал историю 4-летнего Захарки из Карелии, который стал инвалидом из-за ошибки врачей

Родители Захарки в течение 4 лет спят по очереди, чтобы их сын не умер.

В популярном паблике Mash, где более миллиона подписчиков, появилось видео, в котором рассказали историю 4-летнего карельского мальчика Захара.

В роддоме из-за ошибки врачей Захарушка стал инвалидом, и теперь может дышать только через трубку в горле.

Первые 1,5 года своей жизни малыш провел в реанимации, а после по решению консилиума врачей был отправлен домой на доживание, где уже 2,5 года, вопреки страшным прогнозам, продолжает жить.

Жить ему помогают родители, которые уже 4 года спят по очереди, постоянно откачивая жидкость из трубки, чтобы их сын не задохнулся.

Ранее в трубку еще попадали остатки пищи, так как кормили малыша тоже через зонд, вставленный в нос. Но после опубликования статьи о маленьком Захаре, который отчаянно борется за жизнь, Минздрав Карелии вспомнил про ребенка, договорился с клиникой в Санкт-Петербурге, где Захару сделали операцию и поставили гастростому, чтобы можно было кормить его напрямую через живот.

Теперь Захарке стало легче дышать.

А чтобы родители смогли наконец-то заснуть спокойно, не боясь, что с Захаром случится непоправимое, необходимо снять трубку из горла. Такую операцию пообещали сделать в Израиле.

Деньги на поездку за границу и лечение собраны благодаря стараниям волонтеров, помощи меценатов и неравнодушных людей.

Мама Захара благодарит всех за помощь и поддержку и передает низкий материнский поклон.