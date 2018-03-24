17:18, 24 Марта 2018
ВИДЕО: При столкновении автомобилей в Петрозаводске водителя выбросило из салона
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Водителя выбросило из кабины в момент столкновения на Нижнем Чапаевском кольце.
Сегодня, 24 марта, в 14.33 в Петрозаводске на пересечении улиц Чапаева и Шотмана произошло ДТП с участием легковых автомобилей BMW и "ВАЗ-2107", сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
ДТП произошло в момент пересечения регулируемого перекрёстка, когда BMW двигался в прямом направлении по улице Шотмана со стороны площади Гагарина. В это же время ВАЗ выезжал на улицу Чапаева, в сторону Автовокзала, на разрешающий сигнал светофора.
От удара автомобили развернуло на проезжей части.
В момент столкновения из ВАЗа на проезжую часть выбросило водителя.
Транспортные средства получили механические повреждения.
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