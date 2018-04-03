ВИДЕО: "Пришел поздравить именинницу" – петербургский чиновник перепутал годовщину теракта с юбилеем

Глава муниципального округа Санкт-Петербурга Савелий Лебедев пришел с букетом цветов и подарком к пострадавшей при теракте в петербургском метро, чтобы поздравить "именинницу с годовщиной".

Об этом сообщает питерское издание "Собака" со ссылкой на телеканал "78".

Петербурженка смутилась и ответила, что 3 апреля город вспоминает о грустных событиях и речь идет о годовщине теракта, а не дне рождения. На что Лебедев согласился и ответил, что его бабушка с дедушкой "тоже были в концлагере каком-то" и он "очень серьезно относится к этому всему".

3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Петербурге произошёл взрыв. Погибли 15 человек, пострадали более 100. Также погиб исполнитель теракта. Следственный комитет через год после теракта заявил об обнаружении всех причастных взрыву и о том, что расследование находится "в завершающей стадии".