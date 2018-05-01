ВИДЕО: Профсоюзы Карелии устроили первомайскую демонстрацию под бой барабанов

В Петрозаводске Профсоюзы Карелии 1 мая прошли колонной по городу под бой барабанов, с флагами и транспарантами.

Сегодня Профсоюзы Карелии вышли на первомайскую демонстрацию. Более сотни человек колонной прошли по центральным улицам Петрозаводска под барабанную дробь.

Участники демонстрации несли флаги и транспаранты.

На площади Кирова председатель карельских профсоюзов Илья Косенков поприветствовал присоединившиеся к праздничному шествию партии. Со сцены звучали призывы к сплочению народа.