ВИДЕО: Профсоюзы Карелии устроили первомайскую демонстрацию под бой барабанов

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В Петрозаводске Профсоюзы Карелии 1 мая прошли колонной по городу под бой барабанов, с флагами и транспарантами.
Сегодня Профсоюзы Карелии вышли на первомайскую демонстрацию. Более сотни человек колонной прошли по центральным улицам Петрозаводска под барабанную дробь.
Участники демонстрации несли флаги и транспаранты.
На площади Кирова председатель карельских профсоюзов Илья Косенков поприветствовал присоединившиеся к праздничному шествию партии. Со сцены звучали призывы к сплочению народа.
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