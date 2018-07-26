ВИДЕО: Прохожие обнаружили труп мужчины на газоне в Петрозаводске

Велосипедист наткнулся на труп мужчины в районе Древлянского кольца.

В четверг около 06.00 молодой человек обнаружил труп мужчины на газоне Древлянкского кольца.

В 06.10 на место прибыл экипаж ППС, после чего приехали эксперты-криминалисты, кинологи, сотрудники следственной группы.

Как пояснили в карельском управлении следственного комитета, обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. Характер смерти неизвестен, проводится проверка.

Следственные действия зафиксировала камера компании "Ситилинк".