ВИДЕО: "Производства нет, работы нет, население из Карелии уезжает"

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов считает, что развитие республики могут обеспечить государственные предприятия.

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов стал гостем передачи "Накипело" на канале ТНТ-Онего. Разговор коснулся послания Президента Владимира Путина Федеральному собранию и будущего отчета главы Карелии Артура Парфенчикова о ситуации в республике. Как считает Евгений Ульянов, нынешние власти республики не справляются с возложенными на них обязанностями по развитию экономики и социальной сферы, результат – массовый отток населения в другие регионы и страны.

"Совсем скоро, в апреле, будет отчет главы Карелии Артура Олеговича Парфенчикова, в котором он, наверное, будет говорить о каких-то достижениях и прорывах. Но пока мы видим только один прорыв, причем не самый лучший – уничтожение школ в нашей республике, - заявил Евгений Ульянов. - В районах недовольство народа растет. У нас каждый новый глава обещает инвестиции, пудожские ривьеры, промплощадки в Надвоицах и прочее. А на самом деле производства нет, работы нет, население из Карелии уезжает.

Мы считаем, что не нужно уповать на инвестиции, которые откуда-то придут. Нужно думать о развитии того, что есть в республике. У нас есть государственные предприятия, которые сейчас ликвидируются в угоду непонятному частному бизнесу, который отработает полтора года, заработает деньги и бежит... Зачем?!

Петрозаводскмаш, Онежский судостроительный завод – это же государственные предприятия, которые дают сегодня прибыль и рабочие места. И наши руководители – предыдущие главы и нынешний глава, представители "Единой России" именно этими заводами сегодня хвалятся. К сожалению, сейчас таких государственных предприятий в республике почти не осталось. Но если государство поможет восстановить то, что еще возможно, то развитие республики будет".