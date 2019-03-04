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Новости. Политика
14:47, 04 Марта 2019
фото: Столица на Онего

ВИДЕО: "Производства нет, работы нет, население из Карелии уезжает"

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Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов считает, что развитие республики могут обеспечить государственные предприятия.  

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов стал гостем передачи "Накипело" на канале ТНТ-Онего. Разговор коснулся послания Президента  Владимира Путина Федеральному собранию и будущего отчета главы Карелии Артура Парфенчикова  о ситуации в республике. Как считает Евгений Ульянов, нынешние власти республики не  справляются  с  возложенными на них обязанностями по развитию экономики и социальной сферы, результат – массовый отток населения в другие регионы и страны.

"Совсем скоро, в апреле, будет отчет главы Карелии Артура Олеговича Парфенчикова, в котором он, наверное, будет говорить о каких-то достижениях и прорывах. Но пока мы видим только один прорыв, причем не самый лучший – уничтожение школ в нашей республике, - заявил Евгений Ульянов. - В районах недовольство народа растет.  У нас каждый новый глава обещает инвестиции, пудожские ривьеры, промплощадки в Надвоицах  и прочее.  А на самом деле производства нет, работы нет, население из Карелии  уезжает.  

Мы считаем, что не нужно уповать на инвестиции, которые откуда-то придут. Нужно думать о развитии того, что есть в республике. У нас есть государственные предприятия, которые сейчас ликвидируются в угоду непонятному частному бизнесу, который отработает полтора года, заработает деньги и бежит...  Зачем?!  

Петрозаводскмаш, Онежский судостроительный завод – это же государственные предприятия, которые дают сегодня прибыль и рабочие места. И наши руководители – предыдущие главы и нынешний глава, представители  "Единой России" именно этими заводами сегодня хвалятся.  К сожалению, сейчас таких государственных предприятий в республике почти не осталось. Но если государство поможет восстановить то, что еще возможно, то развитие республики будет".

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Комментарии

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Ванёк
2019-03-04 15:46:49
А что делать то . Евгений Ульянов ? Как жить дальше ? Так и вспоминаю Владимира Ильича на броневике в 17 году , слушая тебя .
Гость
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